الأرجنتيني بتراتشي مدرباً لمنتخب سورية بكرة السلة

تشرين- حاتم شحادة:

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة عن تعيين الأرجنتيني فوكاندو بتراتشي مدرباً لمنتخب سورية بكرة السلة خلفآ للإسباني خافيير خواريز.

ويستعد منتخب سورية لخوض غمار تصفيات كأس أمم آسيا المقررة في قطر عام 2025 حيث تلعب سورية في مجموعة تضم منتخبات لبنان والإمارات والبحرين.

وتقام التصفيات بطريقة الذهاب والإياب على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات مباشرة فيما يلعب أصحاب المراكز الثلاثة في المجموعات الست في تصفيات يتأهل خلالها 4 منتخبات.

وسبق لبتراتشي أن خاض تجربة تدريبية مع نادي أهلي حلب وهو محاضر للمدربين معتمد من الاتحاد الأرجنتيني بكرة السلة ومدير للمدرسة الوطنية لمدربي كرة السلة في الأرجنتين بين عامي 2013 و2017.

ويأتي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة كان آخرها الخروج المخيب من ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس الذي أقيم في دمشق في آب الماضي.