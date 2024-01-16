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الظروف الجوية السائدة أخّرت اللجان المُشكّلة من أجل حصر أضرار الفيضان في قُرى سهل عكار

طرطوس- رفاه نيوف

أنهت لجان صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية الزارعة في طرطوس عملها في حصر الأضرار الأولية التي خلفها التنين البحري، الذي ترافق مع العاصفة المطرية يوم الجمعة ١٢ / ١ / ٢٠٢٤.
مدير الزراعة في طرطوس المهندس علي يونس، أكد لـ “تشرين” تضرر ٣٠ بيتاً محمياً مزروعة (بندورة وخيار و باذنجان) بنسبة ضرر تراوحت ما بين ٣٠ -١٠٠ ٪ .
وبيّن يونس، أنّ لجان الصندوق بالتعاون مع كوادر الزراعة والوحدات الإرشادية، تتابع حصر الأضرار الأولية الناتجة عن العاصفة المطرية في قرى سهل عكار، من خلال توزيع لجان عدة، كل لجنة تقوم بالكشف على قطاع زراعي معين، ليصار لاحقاً إلى  إعداد تقرير نهائي للأضرار في أقرب وقت ممكن.
ولفت يونس إلى أنّ الظروف المناخية والهطولات المطرية الغزيرة والمستمرة حتى اليوم حالت دون الانتهاء من حصر الأضرار بشكل دقيق.

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