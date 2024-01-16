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“الصحة” تنفي إعلانها انتشار أدوية سامة

دمشق- بادية الونوس:
نفت معاون وزير الصحة الدكتورة رزان سلوطة، أن تكون الوزارة أعلنت عن تحذير من انتشار حبوب سامة قد دخلت البلد بطريقة غير شرعية، وأكدت لـ”تشرين” أن ذلك غالباً ما يكون لنشر الشائعات، وينتشر بين فترة وثانية .
بدورها أكدت نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي، أنه توجد تعاميم على كل الصيادلة بعدم التعامل مع أدوية مهربة أو غير معروفة المصدر لأنها غير آمنة، إضافة إلى المراقبة الدورية من خلال جولات تقوم بها الوزارة والنقابة بشكل دوري.
وكانت مواقع “سوشيال ميديا”، تداولت خبراً مفاده أن وزارة الصحة حذّرت من وجود حبوب سامة جداً، يفقد الإنسان حياته بعد 72 ساعة إذا تناولها، وهي حبوب مسكنة، يتناولها الناس للزكام وغيره، دخلت من العراق عن طريق “التهريب” وأدخلت للعراق عن طريق “داعش” و”إسرائيل”، وهي أقراص من نوع “براسيتول” المسكنة، وأسفل غلاف كل حبة مكتوب بخط ناعم حبوب “دكلوفين” أو “باكلوفين”

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