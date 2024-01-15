٣٢ مليار ليرة ديون «الإسكان» على الغير.. عبد اللطيف: التقيد بتنفيذ الخطتين الاستثمارية والإسعافية

دمشق – منال الشرع:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ضرورة التقيد بتنفيذ الخطتين الاستثمارية والإسعافية للعام الجاري وفق أفضل المواصفات الزمنية والفنية، و لاسيما البرامج الإسكانية المدورة من العام الماضي، المتعلقة بخطة التخصيص والتسليم، وذلك خلال اجتماع اليوم المخصص لمراجعة تنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ والاطلاع على مقترح خطة ٢٠٢٤ للمؤسسة العامة للإسكان.

وأشار عبد اللطيف إلى إيلاء تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الأهمية القصوى والدقة بالتعامل مع مصادر التمويل، منوهاً بما أنجزته المؤسسة في موضوع الدفع الإلكتروني، ما يمكّن المؤسسة من متابعة المتعاملين والمستفيدين من برامجها وتطبيق القوانين الناظمة على المنقطعين ومتابعة فتح الصحائف العقارية ونقل القيود إلى المصالح العقارية.

من جانبها قدمت مديرة المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما ظاهر في بداية الاجتماع عرضاً لأهم ما أنجزته المؤسسة من خطتها خلال العام الماضي والمقدرة بنسبة تنفيذ ٩٤%، والمبالغ التقديرية المطلوبة لإنجاز خطة العام الجاري، إضافة لخطة تحصيل ديون المؤسسة المترتبة على بعض الجهات العامة والخاصة البالغة ٣٢ مليار ليرة.

وأشارت الظاهر إلى حصر الأملاك العقارية للمؤسسة عبر برنامج GIS وتتم المتابعة مع فروع المؤسسة في المحافظات لتنزيل بياناتها عبر هذا البرنامج، إضافة إلى أن المؤسسة تعمل على استكمال قرارات القبول وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ والمباشرة بالقوائم الختامية لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

حضر الاجتماع معاونا الوزير ومديرو المؤسسة المعنيون.