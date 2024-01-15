“الصحة” وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون المشترك لتقديم الخدمات الطبية

دمشق- تشرين

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان موريل مافيكو تعزيز التنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات التعاون المشترك، بهدف تقديم الخدمات الطبية الملائمة وإيصالها لمستحقيها.

وشدد الدكتور الغباش على ضرورة رفع درجة التنسيق بما يخص أولويات القطاع الصحي التي تضعها وزارة الصحة، داعياً لتقديم مزيد من الدعم لتحقيق الخدمات الصحية المنشودة، بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين، معبراً عن شكره لجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية.

بدورها نوهت مافيكو إلى سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وتطوير مجالات التعاون المشترك، بهدف تقديم الخدمات الطبية الملائمة وضمان استهداف المستحقين في الوقت المناسب، مؤكدة التزام الصندوق بدعم وشراكة وزارة الصحة.

ودعت مافيكو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، بما يصب في تقديم الدعم الصحي، ورفع الوعي في بعض المواضيع المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين.