هيئة الاتصالات تؤكد أن خدمة تغذية الحسابات الإلكترونية بلا أجور إضافية

دمشق- تشرين:

أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عدم تقاضي أي أجور إضافية لقاء تحويل أرصدة إلى الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمشتركين سواء كانت عملية التحويل من خلال مراكز خدمة شركتي الخلوي (سيريتل أو إم تي إن) أو من خلال النقاط المرخصة لتغذية الحسابات الإلكترونية الخلوية.

وأوضحت الهيئة أنها وجهت إلى شركتي الخلوي بمتابعة النقاط المرخص لها لتقديم خدمة تغذية الحسابات الإلكترونية الخاصة بهما وإعلام الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الشركات الخلوية.