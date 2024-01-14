في أولى جلساته للعام الجديد مجلس محافظة محافظة دمشق يناقش قضايا تموينية وتوزيع مازوت التدفئة

دمشق – بشرى سمير

عقد مجلس محافظة محافظة دمشق اليوم أولى جلساته العام الجديد.

محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي عرض في بداية الجلسة تقرير مفصّل عن الأعمال التي أنجزتها محافظة دمشق خلال العام 2023 ومقارنتها بنسب الإنجاز خلال الأعوام السابقة.

و تركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة معالجة وضع المولدات الكهربائية في أحياء المدينة التي تصدر الضجيج، والدخان وضبطها، وعدم تقيد صالات السّورية للتجارة بالإعلان عن الأسعار، وتفاوت الأسعار بين صالة وأخرى.

وتساءل الأعضاء عن سبب تفاوت جودة الطحين الموزع على الأفران ، ومدى تأثير قرار تكليف المخابز الخاصة بإحضار الطحين من المطاحن على نفقتهم الخاصة، ما يسبب لهم خسائر كبيرة، وإلى أي مدى وصل توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين.

واقترح الأعضاء استبدال آلية التوزيع الحالية بأن تكون عبر محطات الوقود، وأشاروا إلى ضرورة معالجة مخالفات محال بيع الأخشاب في منطقة برج الروس، وضبط مكاتب بيع السيارات في المدينة، ونقلهم إلى المكان المخصص لهم في منطقة الدوير.

إجابات المديرين جاءت كل حسب اختصاصه، حيث قدّم مدير المعلوماتية في محافظة دمشق الدكتور ياسر حجل عرضاً لما أنجزته محافظة دمشق في مجال الدفع الإلكتروني، وهي السباقة في هذا المجال، مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة ستكون كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمحافظة، تُدفع عن طريق الدفع الإلكتروني.

مدير البيئة في محافظة دمشق المهندس هادي الشيخ حسن عواد، أكد أن تموضع المولدات الكهربائية وترخيصها في أحياء المدينة، يتم من خلال لجنة مؤلفة من دوائر الخدمات، وهندسة المرور والأملاك، وتقوم المديرية بالكشف الدوري عليها، وبيان مدى تحقيقها للشروط، والمعايير البيئية، والمديرية مستعدة لتلقي ومعالجة أي شكوى من المواطنين .

معاون مدير فرع دمشق للسورية للتجارة سام مرعي، أكد أن كل صالة من صالات السورية للتجارة ملزمة بالإعلان بشكل واضح عن الأسعار حسب نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن المؤسسة، ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين من قِبل المؤسسة ومديرية التموين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المهندس محمد ماهر عدنان بيضة، أوضح أنّ نوعية الدقيق المرسل إلى المخابز واحدة، وهي مطابقة للمواصفات القياسية السّورية.

أما بالنسبة لنقل الدقيق للأفران الخاصة على نفقتهم، فبيّن أنه صدر قرار بهذا الخصوص، ولكن صدرت بعده توصية من رئاسة مجلس الوزراء، قضت بتزويد المخابز الخاصة بكمية من المازوت وبسعر / 700 /لليترالواحد وفق المسافة المقطوعة من المطحنة إلى المخبز.

بدوره بيّن مدير مخابز دمشق دريد الحمدان أنّه سيتم إحداث كشك جديد لبيع مادة الخبز في حي الورود جانب خزان المازوت، وآخر في منطقة دمر الغربية، وتتم دراسة الطلبات كافة لإحداث أكشاك.

وأشار إلى أنّ سبب اختلاف جودة الطحين من مخبز لآخر هو اختلاف عملية الطحن من مطحنة إلى أخرى، فلدينا مطاحن قديمة وأخرى حديثة، وهذا الأمر يلعب دوراً مهماً في جودة الطحين، مؤكدا أن نوعية القمح واحدة توزع على المطاحن كافة.

مدير فرع محروقات دمشق المهندس وائل صبح، أكد نسبة تنفيذ توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين وصلت حتى تاريخه إلى حوالي 65 % من عدد الطلبات، وحول إحداث آلية جديدة للتوزيع عن طريق محطات الوقود بدلاً من الصهاريج، طالب المجلس برفع طلب للجنة المحروقات ليصار إلى دراسته .

مدير المهن والرخص المهندس عثمان رباح، بيّن أن ترخيص مهن المعاهد التعليمية هو من اختصاص مديرية التنظيم، والتخطيط العمراني ومديرية التربية ، أما بالنسبة لمحلات بيع الأخشاب في منطقة برج الروس، فتتم حالياً معالجتها، علماً أنه تم صدور ثلاثة قرارات غرامة وبعدها يتم الإغلاق في حق المخالفين .

أما بالنسبة لمكاتب بيع السيارات في مدينة دمشق، تم التريث باتخاذ الإجراءات في حق المكاتب التي قامت بالتسجيل في منطقة الدوير لمدة عام، أما المكاتب التي لم تسجل بالدور، فيتم إغلاقها أو دفع بدل إغلاق خمسين الف ليرة عن كل يوم إغلاق.

حضر الجلسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع دمشق لحزب البعث حسام السمان، وبرئاسة المهندس إياد الشمعة رئيس المجلس، وبحضور سليم محرداوي عضو قيادة فرع دمشق للحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومديري الدوائر الرسمية والمنظمات الشعبية، والنقابات المهنية المختصة.

تصوير: طارق الحسنية