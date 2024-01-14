“جريح الوطن” يجدد عقود التأمين لجميع جرحى العجز الجزئي

دمشق- تشرين

أعلن مشروع جريح الوطن تجديد عقود التأمين لجميع جرحى العجز الجزئي، وإمكانية الاستفادة من الخدمة ضمن الرصيد السنوي المحدد.

وأوضح المشروع في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك أن خدمات الرعاية الطبية تقدم للجرحى المنضمين إلى المشروع من مختلف نسب العجز من 40 وحتى 100 بالمئة بموجب بطاقة (ميدكسا)، بما يراعي احتياجاتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها باستثناء جرحى العجز الجزئي العسكريين من 40 وحتى 69 بالمئة، كونهم يحصلون على دفتر صحة يتضمن نفس خدمات المحفظة التأمينية التي تقدمها بطاقة التأمين.