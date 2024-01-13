منتخبنا يتعادل مع أوزبكستان سلباً في أمم آسيا

تشرين- إبراهيم النمر:

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم مع نظيره الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لحساب المجموعة الثانية.

كانت هناك أفضلية نسبية لمنتخب أوزبكستان قابلتها صلابة دفاعية من منتخبنا الذي حاول الاعتماد على المرتدات، لكنه اصطدم بدفاع أوزبكي منظم أحبط جميع محاولات الهجوم السوري بالوصول إلى مرمى الحارس يوسوبوف.

في المقابل تألق الحارس أحمد مدنية في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، وكان له دور ببقاء شباك المنتخب السوري نظيفة.

بالنتيجة مستوى جيد قدمه منتخبنا ضد واحد من أفضل المنتخبات الآسيوية في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن أستراليا تجاوزت الهند بهدفين نظيفين، وسيلعب منتخبنا ضد أستراليا الخميس القادم في ظهوره الثاني في الثانية والنصف ظهراً.