تطوير واقع الطاقة يتطلب إحداث مركز وطني للنفط والغاز وحفر آبار جديدة

دمشق- لمى سليمان:

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أهمية تعزيز وتطوير إنتاج الغاز في سورية مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب وضع خطط واقعية لزيادة إنتاج الغاز وتطوير الحقول والآبار، لاستخدامها كأساس لوضع السياسات والإستراتيجيات الحكومية المتعلقة بقطاع الطاقة، لافتاً إلى أهمية إحداث مركز وطني للنفط والغاز في وزارة النفط لإدارة المصادر الهيدروكربونية ورفده بالكوادر المؤهلة والخبيرة.

كما شدد قدور خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع إنتاج الغاز في سورية والرؤية المستقبلية لتعزيز الإنتاج، على وجوب وضع رؤية متكاملة من كافة الشركات ووضع البرامج الزمنية والمادية للخطط المقترحة مؤكداً التزام الحكومة بالنهوض بقطاع الطاقة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والرؤى الموضوعة.

وتم خلال الورشة استعراض الواقع الحالي لإنتاج الغاز في سورية والخطط الموضوعة لزيادة الإنتاج. إضافة إلى مناقشة وتحليل الوضع الحالي لإنتاج الغاز في سورية وعمليات التنقيب والاستكشاف والحفر وإصلاح الآبار والتحديات التي تواجه العملية الانتاجية والإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

وطرحت ضمن الورشة خطط المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز وذلك من خلال إصلاح الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة وإدخال حقول جديدة بالاستثمار وإجراء مسوحات للمناطق ذات المؤمولية العالية وتقديم حلول فنية لزيادة كميات الإنتاج وتطبيق التقنيات الحديثة.

كما تركزت مداخلات المشاركين في الورشة على أهمية تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني وتشجيع استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة إنتاج الغاز كما تم تأكيد أهمية تطوير قدرات العاملين وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتطور في هذا القطاع المهم.