إزالة الكتل الصخرية الناتجة عن الانجرافات على أوتوستراد الساحل- الغاب

اللاذقية – باسمة إسماعيل

أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل سيول جارفة ما أحدث انجرافات في كتل صخرية وحجارة على طريق اوتوستراد الساحل – الغاب، ضمن الحدود الإدارية لبلدة بيت ياشوط، إعاقت حركة المرور في بعض المواقع على الطريق المذكور، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تؤثر غزارة الأمطار في إحداث انجرافات أو انزلاقات في التربة أو أضرار أخرى، فقد تعرضت البلدة في تشرين الأول من العام الماضي إلى فيضانات في البلدة أدت إلى أضرار بالجسور والأراضي الزراعية والصرف الصحي الذي خرج عن الخدمة وما زال.

رئيس بلدة بيت ياشوط المؤقت علي عباس بين ل”تشرين” أنه تم توجيه العمال والآليات في البلدة لإزالة الكتل الصخرية والرمال والحصى في ثلاثة مواقع على الطريق.

وأضاف: إن كوادر البلدة والآليات متأهبون لإزالة أي انجرافات تعيق حركة المرور ولأي طارئ ضمن الإمكانيات المتوافرة.