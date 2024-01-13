غمر  ٣١٩ بيتاً محمياً  و١٠٦٦ هكتار قمح نتيجة فيضان نهر الكبير الجنوبي

طرطوس- رفاه نيوف

متابعة للأضرار الكبيرة التي سّببتها الأمطار الغزيرة ونتج عنها طوفان مفيض مجرى نهر الكبير الجنوبي، الذي أدى إلى اختناق قنوات التصريف. أكد رئيس دائرة الجفاف والكوارث الطبيعية في “زراعة طرطوس” الدكتور حيدر شاهين لـ”تشرين” أن طوفان نهر الكبير الجنوبي خلّف أضراراً كبيرة بالزراعات المكشوفة و المحمية بقرى سهل عكار، وتشير التقديرات الأولية إلى غمر ٢٠٠ بيت بلاستيكي محمي في قرى “بني نعيم والجويمسة”، إضافة لغمر ١٥٠ دونم قمح و١٠٠ دونم فول في هذه القرى،

وكذلك غمر١٥٠ بيتاً في قرية البصيصة و٧٠٠ دونم قمح و٥٠ دونم فول.

ولفت شاهين إلى أن إجمالي مساحات البيوت المحمية المغمورة، بلغ 319 هكتاراً و٦٨ هكتار حمضيات، و١٠٦٦ هكتار قمح و٢٥٠ هكتار بطاطا ، و٥٨ هكتار فول أخضر. و الأضرار أصابت قرى “تلسنون ،المشيرفة، الحسنة، تلعدس، السودة ،كرتو، الفرنسية، خربة الأكراد في سهل عكار”.