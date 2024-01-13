بنك سورية الدولي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متطورة في معرض موتكس

تشرين:

قدم بنك سورية الدولي الإسلامي عبر مشاركته في معرض موتكس-خان الحرير للألبسة والجلديات ومستلزمات الإنتاج، الذي افتتح اليوم على أرض مدينة المعارض في دمشق، مجموعة من الخدمات المتميزة والحلول المصرفية الرقمية لعملائه، كبادرة متقدمة على مستوى السوق المصرفية السورية، والتي تأتي استجابةً لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية التي تمكنهم من التعامل المصرفي بكفاءة أكبر، وانسجاماً مع توجهات الحكومة واستراتيجيتها نحو التحول لمجتمع واقتصاد رقمي أقل اعتماداً على النقد.

واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست أن مشاركة البنك في معرض موتكس، هي فرصة لتعزيز الوعي المحلي بالخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك وتلبية لاحتياجات العملاء في سورية، ونافذة لعرض التقدم الذي تحرزه المصارف الاحترافية في سورية، كجزء من البناء التقني الراقي الذي يجري العمل عليه باهتمام بالغ في البلاد.

وفي تصريح لـ«تشرين» لفت الست إلى أن المعرض فرصة مهمة للتواصل مع العملاء والشركاء وتوسيع دائرة العملاء وتعزيز دور البنك في دعم هذا القطاع المهم في الصناعات النسيجية.

وأضاف الرئيس التنفيذي: من خلال مشاركة البنك في معرض موتكس، نسعى لعرض منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا في هذا القطاع الحيوي، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا، ونسعى دائمًا لتلبية تطلعاتهم وتحقيق نجاحهم.

ودعا الست جميع العملاء وزوار المعرض لزيارة جناح البنك واستكشاف الخدمات المصرفية المتقدمة والحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها، كجزء من الجديد في المنظومة البنكية السورية.