بعد أن كان يهدد المارّة لسنوات.. إزالة الجرف الصخري في طريق «مصياف- طرطوس- وادي العيون»

حماة- محمد فرحة:

على مرّ سنوات عدّة خلت، كان الجرف الصخري الكبير يهدد الآليات العابرة على طريق “مصياف- طرطوس- وادي العيون” وكافة القرى الواقعة على أطراف هذا الطريق. أخيراً، قامت مديرية الخدمات الفنية بإزالة هذا الجرف الصخري “البعبع”، الذي بقي يهدد المارة خشية من انهياره.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الخدمات الفنية في حماة المهندس حكم سباهي، أنه تم يوم أول أمس إزالة هذا الجرف بناء على تعليمات المحافظ، حيث بقيت آليات المديرية تعمل هناك ليومين حتى استطاعت إزالة هذا الجرف الصخري الكبير.

وأشار سباهي إلى أن هذا الجرف يقع في قرية الرصافة ٥ كم عن مصياف غرباً، وهو الطريق المؤدي إلى طرطوس مروراً بوادي العيون ودوير رسلان، وقد سبق أن انهار جزء منه قبل سنوات بسبب الثلوج والرياح والأمطار الغزيرة. وكان يشكل عامل خوف للمارة دائماً، كونه واقعاً في منحدر وكوع ضيق جداً، فكان لا بد من إزالته وإزاحته، كي تبقى السلامة الطرقية هي العنوان الرئيسي لهذا الطرقات.