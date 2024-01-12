هيكتور كوبر يعترف بصعوبة مباراة الافتتاح مع أوزبكستان

تشرين- إبراهيم النمر:

أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، عن تفاؤله الكبير بالظهور بالمستوى المأمول في مواجهة الغد أمام المنتخب الأوزبكي في استهلال المشوار في بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، وذلك لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا كلا من أستراليا والهند.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “الاستعدادات سادها التفاؤل ونتمنى أن نصل بعيدا في مشوار البطولة، نعرف صعوبة المواجهة الأولى، ونتمنى تحقيق الظهور المشرف في هذه البطولة القارية، نحاول التغلب على هذه الضغوط بتنفيذ التعليمات والانضباط التكتيكي، وسنحاول التركيز على نقاط الضعف لدى المنافس”.

وأضاف المدرب الذي سبق له قيادة المنتخب الأوزبكي للدور ثمن النهائي في النسخة الماضية عام 2019 “نعرف قيمة المنتخب الأوزبكي وهو يملك مدرب كبير، والعديد من عناصر الخبرة، لقد وصلنا لمرحلة انسجام جيدة وكل شيء يسير على أفضل مايرام، وبالنسبة لي فقد اتضحت ملامح التشكيلة التي سنخوض بها المواجهة وربما يكون هناك تغييرات في اللحظات الأخيرة”.

من جهة اخرى عقد مساء اليوم في ملعب جاسم بن حمد (نادي السد) الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الأوزبكي.. ومثّل وفدنا في الاجتماع كل من: مدير المنتخب موفق فتح الله، وإداري المنتخب فادي رباط وطبيب المنتخب د.أحمد كنجو والمنسق الإعلامي عماد الأميري ومسؤول التجهيزات منهل البرازي.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة الأمور التنظيمية والإدارية والطبية إضافة إلى الفعاليات الإعلامية خلال مباراة الغد والتي تقرر أن يرتدي فيها نسورنا القمصان الحمراء، فيما سيرتدي منتخب أوزبكستان القمصان البيضاء..

يذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت دمشق بصافرة العماني أحمد الكاف، فيما تقام المباراة الأخرى في مجموعتنا بين استراليا والهند في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً..