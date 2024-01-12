افتتاح كأس أمم آسيا اليوم.. ومنتخبنا غداً أمام أوزبكستان

تشرين:

يقص منتخبا قطر ولبنان شريط بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل في مباراة افتتاح البطولة الكروية الأهم في القارة الصفراء في السابعة مساء..

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بوجود أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويسعى أصحاب الأرض إلى انطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز فرصه مبكراً في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي طاجيكستان والصين.

وأكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر للاعبيه أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة، وضرورة تفادي أي نتائج سلبية مثلما خسر الفريق القطري أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، ما تسبب في خروجه مبكراً من الدور الأول.

وستكون مباراة افتتاح كأس آسيا هي اللقاء رقم 40 لمنتخب قطر طوال تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتعد مباراة قطر ولبنان أيضاً نسخة مكررة من لقاء الفريقين في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة في 2019، إذ فازت قطر بهدفين دون رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي.

وفي الجهة الأخرى، يطمع مدرب منتخب لبنان المونتينيغري ميودراج رادولوفيتش في تفجير مفاجأة مدوية خلال مباراة الافتتاح أمام حامل اللقب سعياً لكسر حاجز الدور الأول الذي لم يتجاوزه المنتخب اللبناني في مشاركتيه السابقتين عندما استضاف البطولة عام 2000 والنسخة الماضية في الإمارات عام 2019.

وسيكون منتخبنا الوطني على موعد غداً السبت في افتتاح مشواره الآسيوي أمام أوزبكستان في السابعة مساء والذي نتمنى أن يحقق نتائج مشرفة في مشاركته السابعة في أمم آسيا ويكون له نصيب في الأدوار المتقدمة، ولا سيما أنه يحتوي على عناصر محترفة تحت إشراف الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب نسور قاسيون.