إجراءات لتعزيز أداء المنظومة الكهربائية في محافظة درعا، والتأكيد على اتباع تدابير السلامة المهنية

درعا- وليد الزعبي:

واظبت الشّركة العامة لكهرباء درعا خلال العام الفائت على تعزيز أداء المنظومة الكهربائية، واستيعاب الأحمال الجديدة والزائدة والحدّ من الأعطال والانقطاعات التي قد تحدث.

وأكدّ مدير عام الشركة المهندس هاني المسالمة، أنّه تمّ في سبيل ذلك تركيب ٥٠ مركز تحويل باستطاعات متنوعة حسب احتياج كل منطقة، كما تمت توسعة استطاعة ٤٦ مركز تحويل، بالتوازي مع القيام باستبدال ٢٨ من المراكز التي تعرضت إلى العطب والاحتراق نتيجة قِدم بعضها، وتعرض بعضها الآخر إلى الأحمال الزائدة.

ولفت المسالمة إلى تأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة في قرى “الظهر والمطلة وصنع الحمام والسحاسل وبريقة ومزرعة الشيح والجسري وجدل والشومرة”، إضافة إلى تنفيذ واستبدال خطوط توتر متوسط ومنخفض بأطوال متفاوتة في مناطق مختلفة، وإجراء صيانة للشبكة العامة على مستوى المحافظة من أجل رفع جهوزيتها.

من جانب آخر بيّن مدير عام الشركة، أنّه يجري التركيز على ضرورة التزام العاملين كافة بوسائل الأمن الصناعي، والسلامة المهنية،وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة العاملين في ورشات كهرباء درعا، والحدّ من احتمال تعرضهم للإصابات أثناء العمل، حيث تم مؤخراً عقد ورشة عمل تدريبية في سبيل التوعية، وتعريف العاملين بإجراءات السلامة المهنية، وكيفية استخدام وسائل الأمن الصناعي التي تم تأمينها لعمال الورشات، من خلال المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، والهلال الأحمر العربي السوري، والصليب الأحمر، ومنظمة أصدقاء جايكا، ومنها كواشف توتر متوسط ومنخفض، وكفوف عازلة، وأجهزة تأريض، وقبعات واقية، وأحذية، وأحزمة أمان، وسلالم معزولة وغيرها.