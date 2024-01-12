1.2 مليار ليرة أرباح سُكر حمص وغياب شبه تام للمواد الأولية

حمص- إسماعيل عبد الحي:

باستثناء معدل تنفيذ الذي بلغت نسبته 97 بالمائة من الخطة الاستثمارية لشركة سُكر حمص، فإنّ معامل الشركة المتقادمة تعمل بما يتم توفيره من المواد الأولية القليلة نسبياً، ومع هذا بلغت أرباح الشركة التقديرية للعام الماضي في حدود مليار و200 مليون ليرة.

كما بلغت قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية (خميرة- كحول طبي- زيت قطن مكرر- صابون) والمواد الثانوية (كسبة- غاز كربون- كحول صناعي) خلال العام الماضي أكثر من 23.5 مليار ليرة.

في حين بلغت قيمة مبيعات الشركة من المواد الرئيسية (خميرة- كحول طبي- زيت قطن مكرر- صابون) والمواد الثانوية (كسبة- غاز كربون- كحول صناعي) 19.6 مليار ليرة.

وعن الواقع الإنتاجي لمعامل الشركة بيّن المهندس صالح صالح مدير عام الشركة، أنّ معمل السُّكر لا يزال متوقفاً منذ سنوات، لعدم توافر المادة الأولية ويتم الإعلان وبشكل مستمر لشراء/25/ ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، وتم الإعلان لتشغيل كمية/25/ألف طن سكر أحمر خام.

‏أما معمل الكحول فتم تشغيله مدة /4/ أيام عمل خلال شهر كانون أول الماضي أنتج خلالها كمية 44/ طن كحول أبيض، و /8,4/ أطنان كحول صناعي، و/10/ أطنان غاز كربون لتصبح الكمية التي أنتجها المعمل لغاية شهر كانون أول كمية /539/طن كحول أبيض، و/58,800/طن كحول صناعي و/890,102/طن غاز كربون، وبشكل عام فإن الإنتاج لايزال مرتبطا بالطلب على المنتج، ويتم تشغيل المعمل حسب الحاجة، وتوافر المادة الأولية لتنفيذ الخطة الإنتاجية.

وحول معمل الخميرة أوضح صالح توقف المعمل بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية الميلاس الموجودة في الشركة، لتصبح الكمية المنتجة العام الماضي بأكمله/268,1945/طن خميرة طرية، حيث يقوم المعمل بتزويد محافظات (حمص- طرطوس –اللاذقية) بحاجتها من الخميرة الطرية، وحالياً في انتظار تأمين المادة الأولية لزوم تشغيل المعمل، وذلك بالإعلان وبشكل مستمر عن طريق المؤسسة العامة للسكر للحيلولة من دون توقف المعمل، وتأمين المادة الأولية، وفيما يخص معمل الزيت فقد توقف المعمل بتاريخ 25/ 10/ 2023 بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية البذور الموردة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان/محلج الوليد والبالغة /992,352/ طن، وبلغت الكمية المنتجة لغاية تاريخه /59,7/ طن، حيث تم العمل بطاقة /65%/ على قسم الاستخلاص.

ونوّه إلى أنّ بذور القطن ذات مواصفات متدنية جداً.

أما قسم الصابون فالإنتاج فيه مرتبط بتشغيل معمل الزيت، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والقسم متوقف خلال شهر كانون أول لتصبح الكمية المنتجة لغاية شهر كانون أول/103/ أطنان صابون.

وختم صالح: تمّ صرف مبلغاً، وقدره 235 مليون ليرة على مشروع تركيب وتشغيل مجموعة ضاغط حلزوني للأجهزة الدقيقة بطاقة لا تقل عن 150 م3/سا، مع وحدة التجفيف الخاصة به والملحقات كلها لزوم معمل الكحول من مشاريع الخطة الاستثمارية، و 2.3 مليار ليرة على مشروع شراء طقم أنابيب كامل لزوم المرجل المصري استطاعة 40 طن/سا وتركيبه (عمرة كاملة) من الاعتماد المخطط وفق آخر المناقلات.