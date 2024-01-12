هدم أبنية مخالفة في ريف دمشق

ريف دمشق- محمد النعسان:

أزالت محافظة ريف دمشق عدداً من مخالفات البناء، وتمت إحالة مرتكبيها إلى القضاء، وذلك بغية الحفاظ على الأراضي الزراعية والتقيد بأنظمة البناء النافذة، وذلك بمتابعة حثيثة من محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى.

حيث هدمت مجالس المدن في داريا والنبك وقطنا والسيدة زينب، بالتعاون مع مدراء المناطق والوحدات الشرطية عدداً من مخالفات البناء وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية.

محافظة ريف دمشق دعت المواطنين إلى التقيد بنظام ضابطة البناء، والامتناع عن إشادة أيّ مخالفة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.