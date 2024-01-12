مواجهة ساخنة بين الوحدة والجيش في دوري كرة السلة

تشرين- حاتم شحادة:

تتجه الأنظار إلى صالة الفيحاء في دمشق في السابعة من مساء اليوم، حيث يلتقي الجاران الوحدة والجيش في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري في كرة السلة.

وتعد المباراة فرصة للبرتقالي لمصالحة جماهيره بعد النتائج المتراجعة في الدوري مؤخراً، والتي كان آخرها الخسارة أمام أهلي حلب في المرحلة الماضية.

من جانبه يطمح الجيش لمواصلة عروضه القوية، والارتقاء على سلم الترتيب بعد قرار إدارة النادي الاستعانة بلاعبين أجانب، ما أدخل تغييراً كبيراً على أداء الفريق.

وفي حماة يستضيف النواعير فريق الكرامة في مباراة مثيرة يطمح خلالها كلا الفريقان للاقتراب من الصدارة.

يذكر أنّ الوحدة يتصدر ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة متقدماً بفارق النقاط المسجلة على النواعير والكرامة، فيما يأتي أهلي حلب رابعاً برصيد 16 نقطة.