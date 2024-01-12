شرطة طرطوس يتغلّب على الجزيرة بثلاثية نظيفة

طرطوس- أحمد بلال:

افتتح رجال شرطة طرطوس مشوارهم في رحلة الإياب بفوز ثمين على رجال الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب الصالة الرياضية في طرطوس.

الشوط الأول مالت الكفة لأصحاب الأرض، حيث هددوا مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة وفي الدقيقة 18 نجح اللاعب حسن معتز من تسجيل هدف السبق للشرطة في كرة سكنت المقص الأيسر لحارس الجزيرة.

بعد الهدف استمر الضغط “الشرطاوي” على مرمى الضيوف، ونجح اللاعب حازم سويقات في ترجيح كفة الشرطة مرة ثانية في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للشرطة.

في الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة نسبياً وحاولوا تقليص النتيجة، ولكن دفاع الشرطة تكفل بأبعاد الخطر عن مرماه، وبعد التبديلات التي قام بها مدرب الفريق، تنشط وسط الشرطة من جديد ونجح اللاعب إسلام جمو من تسجيل ثالث أهداف الشرطة في الدقيقة 83 مستغلاً تمريرة اللاعب مهند نصّار، لينتهي اللقاء بفوز غال للشرطة، وثلاث نقاط جديدة رفعت من رصيدة إلى 11 نقطة.

سليمان طيبه مساعد مدرب رجال شرطة طرطوس أشار إلى أنّ فريق الجزيرة فريق مجتهد وله تاريخه الرياضي، ولكن فريقه استطاع ترجمة فرصه إلى أهداف، وأكدّ طيبة على ضرورة محافظة فريقه على الروح الحماسية التي اتصفوا بها في مباراة اليوم من أجل تحقيق مزيداً من النقاط في الجولات القادمة.