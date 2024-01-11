أطلق معرض موتكس خان الحرير التصديري للألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج.. المهندس عرنوس: مهما اشتد الحصار على سورية سيبقى الصناعيون ينتجون

دمشق- تشرين:

أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس فعاليات معرض موتكس خان الحرير التصديري السوري المتخصص في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج الموسم ربيع صيف 2024 على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 400 شركة وطنية على مساحة 22 ألف متر مربع و ذلك بحضور عدد من الوزراء.

ويستمر المعرض حتى الـ 14 من الشهر الجاري، يتضمن اختصاصات قطاع الصناعة النسيجية ومستلزماته، من الألبسة (الولادي والنسائي والرجالي واللانجري) والموضة والأحذية والجلديات والإكسسوارات والأقمشة والخيوط وغيرها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى عدد من الشركات الخدمية كالمصارف وشركات الشحن وغيرها.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض هو أول معرض ينعقد بتعاون ثلاث جهات، هي اتحادا غرف الصناعة وغرف التجارة والمكتب الإقليمي للمصدرين والمستوردين العرب، حيث أثمر هذا التعاون عن هذا العدد الكبير من الشركات الذي وصل إلى أكثر من 400 شركة وعلى مساحة كبيرة تصل إلى 22 ألف متر مربع، بينما كان في عام 2021 (15500) متر مربع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد الزوار وصل إلى أكثر من 1400 زائر من رجال الأعمال من عدة دول عربية وصديقة ومن كل الجهات التي ترغب بالتعاطي مع المنتج السوري، وقال: “المعرض يظهر أن هناك صناعة سورية متقدمة تعمل بقطاع متكامل من الخيط إلى النسيج والتجهيزات، مع وجود موديلات متنوعة تلبي جميع الأذواق”، مؤكداً أن الصناعة الوطنية وبفضل اليد الماهرة والخبرة المتراكمة التي تمتلكها تستطيع أن تنفذ إلى الأسواق.

وأضاف المهندس عرنوس: إن كل الجهات المعنية بالعملية التصديرية والإنتاجية متواجدة في المعرض لتأخذ بيد المنتج والمصدّر والتاجر وتسعى للتشبيك بينهم، والتعاون مع هذه الجهات لحل مشكلات الصناعة ودعم قدراتها والنهوض بها لتصل إلى ما نصبو إليه.

وختم رئيس مجلس الوزراء تصريحه بالقول: رسالتنا للعالم أنه مهما اشتد الحصار على سورية، سيبقى الصناعيون ينتجون، كما استمروا في الإنتاج في أصعب الظروف خلال الحرب الظالمة على بلدنا.