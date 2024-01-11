وزير الاتصالات يؤكد استكمال التجهيزات الفنية والبرمجيات لبناء نواة منظومة إدارة أمن المعلومات

دمشق- تشرين:

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب على أهمية منظومة إدارة أمن المعلومات (SIEM) في تتبع ومعالجة الاختراقات للمواقع والمنصات الحكومية المستضافة لدى الهيئة، والمنظومات المعلوماتية التي سيتم ربطها مع مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.

مبيناً خلال تفقده اليوم أعمال متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أن الهيئة استكملت التجهيزات الفنية والبرمجيات اللازمة لبناء نواة منظومة إدارة أمن معلومات قادرة على اكتشاف محاولات الهجمات الإلكترونية، وتحديد نوعها ومصدرها والخدمات التي تستهدفها والتصدي لها.

وأوضح الوزير أن استثمار الخبرات الوطنية بمجال أمن المعلومات يساهم بحماية البيانات الشخصية للمواطنين التي تعتبر من أهم ركائز نشر الخدمات الإلكترونية في المجتمع السوري.

بدوره المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي أشار إلى أن الهدف من بناء منظومة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الهيئة هو حماية كافة المنظومات المعلوماتية بالقطاعين العام والخاص من أي اختراق قبل حدوثه بفترة قصيرة ومعالجته، بجهود فريق فني مؤهل تأهيلاً تخصصياً بمجال التصدي للهجمات السيبرانية.