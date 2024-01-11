مباحثات سورية_ عراقية لتفعيل خطوات الربط السككي بين موانئ البلدين وتعزيز مشاريع النقل المشتركة

دمشق- تشرين:

عُقد في مقر وزارة النقل بدمشق لقاء مباحثات سورية- عراقية في مجال السكك الحديدية ومشاريع التعاون الثنائية في مجال النقل بين البلدين.

وزير النقل المهندس زهير خزيّم أكد أهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين واستثمارها اقتصادياً عبر مشاريع تنموية واستثمارية وتجارية تسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية المبنية على أسس صلبة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل، والسير قدماً بخطوات التعاون الجارية في قطاع النقل السككي وعلى رأسها مشروع ربط السكك الحديدية بين سورية والعراق انطلاقاً من وإلى موانئ البلدين، وتفعيل نقل وشحن البضائع بينهما، كما نوه الوزير خزّيم بخطوة إنجاز وحل التشابكات المالية والعقدية بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لسكك حديد العراق.

بدوره أشار ياسين الحجيمي القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق إلى التنسيق المتبادل والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك وأهمية الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين وتكثيف الجهود لتجاوز آثار الإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية، مبيناً أهمية تفعيل شرايين النقل وحركة التبادل بينهما وفي مقدمتها ربط السكك الحديدية بين البلدين.

مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق م. يونس خالد جواد أشار للجهود والعزيمة التي تعمل عليها الشركة بمتابعة من الحكومة ووزارة النقل العراقية لمواصلة جهود الربط السككي بين ميناءي أم قصر والفاو العراقيين مع ميناءي طرطوس واللاذقية السوريين والتطلع قدماً لكل ما يسهم في تنفيذ المشروع بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الشقيقين.