اللجنة الزراعية في الحسكة تطالب بتأمين البذار لموسم الحبوب القادم

الحسكة- خليل اقطيني

أبدت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة ارتياحها لتنفيذ الخطة المقررة لمحاصيل الحبوب الشتوية في المحافظة خلال الموسم الحالي، ولاسيما أن زراعة محصول القمح المروي والشعير الحب البعل، بلغت 100% من الخطة المقررة، في حين أن زراعة محصولي القمح البعل والشعير الحب المروي شارفت على الانتهاء.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، التقرير المقدم من مديرية الزراعة. والذي تضمن المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب الشتوية. حيث بيّن التقرير أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 93 ألف هكتار، كما بلغت المساحة المزروعة بالشعير الحب البعل 330 ألف هكتار، وهي كامل المساحة المخططة، كما بلغت المساحة المزروعة بالشعير الحب المروي 21400 هكتار حتى الآن، بنسبة 97.5% من المساحة المخططة البالغة نحو 22 ألف هكتار. أما بالنسبة للقمح البعل، فبلغت المساحة المزروعة 375500 هكتار بنسبة 87% من المساحة المخططة البالغة نحو 430692 هكتاراً.

وأرجع مدير الزراعة المهندس علي الخلوف الجاسم، الإقبال على زراعة محاصيل الحبوب الشتوية إلى الظروف الجوية المناسبة خلال هذه الفترة، التي شهدت توقفاً لهطل الأمطار من جهة، وشروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة من جهة ثانية.

وأكد الجاسم أن الحالة العامة للمساحات التي تمت زراعتها خلال الفترة الماضية جيدة، وبلغت مرحلة النمو والظهور فوق سطح الأرض، معيداً ذلك إلى الأمطار التي هطلت على جميع مناطق المحافظة بغزارة لافتة، الأمر الذي جعل الأرض تصل إلى حدّ الارتواء، وتبع ذلك شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تسارع عملية نمو المحاصيل المزروعة.

مشيراً إلى أن 18 منطقة من أصل 22 منطقة من مناطق محافظة الحسكة، تجاوزت فيها أمطار الموسم الحالي أمطار الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأثنى محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح على التزام فلاحي المحافظة بتنفيذ الخطة الزراعية المقررة لمحاصيل الحبوب الشتوية، رغم الظروف الصعبة التي تسيطر على القطاع الزراعي في المحافظة، بسبب وجود الاحتلالين الأميركي والتركي والمجموعات المسلحة المرتبطة بهما. الأمر الذي أعاق تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد وحوامل الطاقة ونهب خيرات المحافظة والتضييق على أبنائها.

مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الزراعية للخروج بموسم وفير وتنفيذ الخطة الزراعية بالكامل دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي للشعب السوري.

وشددت اللجنة على المؤسسة العامة لإكثار البذار بضرورة تأمين البذار اللازم لزراعة محاصيل الحبوب الشتوية في الموسم الزراعي القادم.