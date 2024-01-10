في اليوم الـ 96 للعدوان الإسرائيلي على غزة.. 147 شهيداً و243 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيداً و 243 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن الاحتلال صعّد عدوانه بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 96 على قطاع غزة المنكوب إلى 23357 شهيداً و 59410 جرحى.

من جانبها ذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال واصلت عدوانها النازي على قطاع غزة عبر قصفها عدة مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع.

وارتكب الاحتلال خلال الساعات الأخيرة مجزرة جديدة راح ضحيتها 40 شهيداً وجريحاً بينهم صحفي و 4 من طواقم الهلال الأحمر وذلك بعد قصفه منزلاً ملاصقاً لمستشفى شهداء الأقصى ومركبة إسعاف في دير البلح.

كما استشهد خمسة فلسطينيين وجُرح آخرون جراء قصفه سيارات الإسعاف في شارع صلاح الدين قرب مخيم المغازي، فيما شن طيران الاحتلال غارات على مناطق أخرى وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي ثان وجرح آخرين، ليرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا منذ بدء العدوان إلى 115 صحفياً.

وفي شمال وجنوب القطاع، استشهد وجُرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين في جباليا شمالاً، فيما قصف منزلاً في حي المنارة بخان يونس جنوباً، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وعدد من الجرحى.