محافظة درعا تشدّد على تنفيذ آلية البناء الجديدة

درعا- محمد النعسان:

أصدر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة كتاباً إلى الخدمات الفنّية والمجالس المحلية والبلديات، شدّد من خلاله على تنفيذ الإجراءات الجديدة بخصوص الآلية المتبعة في إنشاء الأبنية في سورية، والمعتمدة من خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذلك من خلال وجود مهندس مقيم في المشاريع كافة ضمن المخططات التنظيمية، وإجراء تجارب على مواد البناء كافة، والتأكد من كفاءتها، كذلك جودة الخلطات المصنّعة في المجابل البيتونية، وأن يكون المقاول المنفذ للبناء عضواً في نقابة المقاولين كي يحصل على الرخصة، إضافة للإعلام عن تراخيص البناء، وأذونات الترميم المنظمة شهرياً، وتنفيذ إجراءات الهدم للأبنية الآيلة للسقوط عبر اللجنة المختصة، وإحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى القضاء المختص أصولاً.