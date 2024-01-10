آخر الأخبارمحافظات

محافظة درعا تشدّد على تنفيذ آلية البناء الجديدة

درعا- محمد النعسان:

أصدر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة كتاباً إلى الخدمات الفنّية والمجالس المحلية والبلديات، شدّد من خلاله على تنفيذ الإجراءات الجديدة بخصوص الآلية المتبعة في إنشاء الأبنية في سورية، والمعتمدة من خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وذلك من خلال وجود مهندس مقيم في المشاريع كافة ضمن المخططات التنظيمية، وإجراء تجارب على مواد البناء كافة، والتأكد من كفاءتها، كذلك جودة الخلطات  المصنّعة في المجابل البيتونية، وأن يكون المقاول المنفذ للبناء عضواً في نقابة المقاولين كي يحصل على الرخصة، إضافة للإعلام عن تراخيص البناء، وأذونات الترميم المنظمة شهرياً، وتنفيذ إجراءات الهدم للأبنية الآيلة للسقوط عبر اللجنة المختصة، وإحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى القضاء المختص أصولاً.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

دعا الفلاحين لاستلام الدفعة الأولى من السماد الآزوتي.. وزير الزراعة: افتتاح دورة…

آخر الأخبار

بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية…

آخر الأخبار

صباغ وقاليباف: مواصلة دعم القضية الفلسطينية

آخر الأخبار

البيان الختامي لاجتماع لجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي.. تقديم…

آخر الأخبار
محافظة درعا تشدّد على تنفيذ آلية البناء الجديدة دعا الفلاحين لاستلام الدفعة الأولى من السماد الآزوتي.. وزير الزراعة: افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية الشهر القادم بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية صباغ وقاليباف: مواصلة دعم القضية الفلسطينية البيان الختامي لاجتماع لجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي.. تقديم مرتكبي جرائم الحرب في غزة إلى العدالة الدولية وزارة الأوقاف: الحج والعمرة للسوريين ستكون هذا العام من دمشق خلال اجتماع طارئ في اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي.. صباغ: نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال تحذيرات من ظواهر مناخية متطرفة جديدة عام 2024 رعب الشمال يجتاح «إسرائيل».. وغزة لا تنتظر الدبلوماسية «الدواجن» تنتج 320 ألف بيضة يومياً.. مدير عام المؤسسة لـ«تشرين»: السلفة التي أقرت تهدف إلى تطوير الإنتاجية