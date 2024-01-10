دعا الفلاحين لاستلام الدفعة الأولى من السماد الآزوتي.. وزير الزراعة: افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية الشهر القادم

حماة- تشرين

كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه الفلاحين في قرى كفر الطون وخطاب والزغبة أنه سيتم افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الثروة الحيوانية في بداية شهر شباط القادم، ودعا الفلاحين لاستلام الدفعة الأولى من مخصصاتهم من السماد الآزوتي خلال هذا الشهر لأنه سيتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية بدءاً من بداية الشهر القادم ويغلق تسليم الدفعة الأولى.

وأكد قطنا خلال جولة ميدانية له اليوم في ريف محافظة حماة الغربي يرافقه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أن الهدف من الجولة هو متابعة تنفيذ الخطة الزراعية ولقاء الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجههم لحلها.

وأشار الوزير إلى توافر حوالي 35 ألف طن بذار قمح عالي الإنتاجية مغربل ومعقم متاح حالياً للفلاحين الراغبين بزراعة أراضيهم وفق الخطة الزراعية وزيادة 10% عن الخطة المقررة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات في المحافظة على زراعة كافة المساحات المخططة بمحصول القمح، مؤكداً على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي حيث سيتم تسعيره قبل الحصاد وفق التكاليف الفعلية مع هامش ربح جيد للفلاح، منوهاً إلى أن زراعة القطن مسموحة على شبكات الري الحكومية ويمنع زراعته على الآبار.

وأوضح الوزير أنه سيتم دعم الحمص والعدس والفول ب 3000 ليرة للكيلو الواحد من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بالإضافة للسعر الذي ستحدده السورية للتجارة للاستجرار 10 آلاف طن من كل منها، بهدف تشجيع زراعة المحاصيل البقولية وتطبيق الدورة الزراعية، مشيراً إلى أن توزيع المازوت الزراعي للثروة الحيوانية سيستمر وفق الآلية القديمة من خلال لجنة المحروقات وسيتم أتمتة التوزيع للدواجن اعتباراً من أول نيسان القادم.

وذكر الوزير أن التوجه الآن لتحقيق التنمية الريفية كونها تشكل أساس تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من كافة الموارد المتوفرة على مستوى القرية وتوظيفها بما يخدم السكان وتقديم ما يلزم لتنميتها.

وتركزت مطالب الفلاحين حول رفع سقف التمويل بمستلزمات الإنتاج ديناً من الجمعيات الفلاحية، وزيادة كميات الكهرباء للمحافظة بشكل عام وللأبار في موسم السقاية.

شارك في الجولة رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة حافظ سالم ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف ومدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير.