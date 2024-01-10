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وزارة الأوقاف: الحج والعمرة للسوريين ستكون هذا العام من دمشق

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد خلال لقائه اليوم مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمدينة جدة تحضيرات إطلاق موسم أداء فريضة الحج، ومناسك العمرة للحجاج والمعتمرين السوريين من مدينة دمشق لهذا العام.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سورية، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.
شارك في الاجتماع معاون وزير الأوقاف لشؤون الحج حسان نصر الله وسفير سورية في المملكة العربية السعودية الدكتور أيمن سوسان.
يشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد شارك أمس في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (الطريق إلى النسك)، المقام في مدينة جدة، ويستمر حتى الـ 11 من الشهر الجاري، ويشمل العديد من الجلسات وورشات العمل حول كل التفاصيل والخدمات التي تهم الحجاج.

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