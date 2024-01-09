“ضمان مخاطر القروض” ترفع سقف مبلغ الضمان لقرض المشروع الصغير والمتوسط

دمشق-تشرين

كشف مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان عن موافقة مجلس النقد والتسليف مؤخراً على اقتراح المؤسسة بزيادة سقف مبلغ الضمان الممكن منحه للمشروع الواحد من 100 مليون إلى 200 مليون ليرة سورية، وإلى 300 مليون ليرة سورية لقرض المشروع الصغير أو المتوسط ذي الأهمية الاقتصادية.

وحسب بيانات المؤسسة فقد حققت ارتفاعاً كبيراً في حجم الضمانات المقدمة من قبلها وصل إلى إصدار 80 صك ضمان حتى نهاية عام 2023، فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي ضمنتها المؤسسة تسعة مليارات ومئة واثنين وستين مليون ليرة سورية.

ويصل مبلغ ضمان المؤسسة إلى3.4 مليارات ليرة سورية، علماً أن خدمات المؤسسة شملت سبع محافظات واستفاد منها ستة مصارف ومصرف تمويل أصغر واحد.

وجاء المصرف التجاري السوري في المركز الأول من ناحية مبلغ القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان المؤسسة بمبلغ قدره خمسة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية حسبما أوضح عثمان، فيما حاز بنك الأردن سورية على المرتبة الأولى لجهة عدد صكوك الضمان إذ أصدرت المؤسسة 28 صك ضمان لصالحه.

وحسب عثمان فإنه ورغم التحديات العديدة التي تواجهها المؤسسة إلا أنها واصلت جهودها لتفعيل اتفاقيات ضمان مخاطر القروض مع المصارف وإقامة الندوات التعريفية بالمحافظات، حيث أثمر ذلك في تحقيق زيادة مهمة بحجم خدماتها، فارتفع عدد صكوك الضمان التي أصدرتها المؤسسة في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 100 بالمئة، وهذا يبشر باستمرار ارتفاع حجم ضماناتها في العام الجاري واتساع انتشار خدماتها لتشمل محافظات جديدة.

يذكر أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تعمل بموجب صك تأسيسها على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة ومساعدة الراغبين بتأسيس مشروعات جديدة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.