عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر الاحتلال المتواصلة لليوم الـ95 على غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 95 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصف بكثافة خلال الساعات الماضية منطقة قيزان النجار ومحيط مستشفى ناصر ومناطق متفرقة وسط خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

وقصف طيران الاحتلال منطقة الزوايدة ومخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع ورفح جنوبه، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، فيما قامت جرافاته المتوغلة في مخيم المغازي بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23210 شهداء و59167 جريحاً معظمهم نساء وأطفال.

في غضون ذلك فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلي عائلتي شهيدين فلسطينيين في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت المنزلين وأرغمت أهلهما على إخلائهما، ثم قامت بتفجيرهما.

وهدمت قوات الاحتلال أمس منزلين ومنشأة في بلدتي بيرين وترقوميا بمدينة الخليل في الضفة الغربية.