أعلى من متوسط عشرة أعوام.. 95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث

تشرين- رصد:

تسببت الزلازل في سورية وتركيا والعواصف في أميركا وغيرها من الكوارث الطبيعية، بخسائر تأمينية تقدر بـ95 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض عن 2022، لكنها لاتزال أعلى من المدى الطويل.

وقالت شركة ميونيخ ري أكبر شركة إعادة تأمين في العالم: إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي يغطيها التأمين في 2022، كانت 125 مليار دولار، لكن رقم 2023 أعلى من متوسط عشرة أعوام البالغ 90 مليار دولار وأعلى بكثير من متوسط 30 عاماً البالغ 57 مليار دولار.

وكانت زلازل سورية وتركيا من أكثر الأحداث تدميراً، حيث تسببت بوفاة 58 ألف شخص، وخسائر بقيمة 50 مليار دولار، منها 5.5 مليارات دولار غطتها شركات التأمين، لكن ما برز في 2023 لم يكن أحداثاً كبيرة منفردة، بل العواصف الإقليمية الشديدة العديدة في الولايات المتحدة وأوروبا التي تتزايد نتيجة لتغير المناخ.

وقال إرنست راوخ كبير علماء المناخ في ميونيخ ري لـ«رويترز»: “ضجيج الخلفية أصبح أعلى.. أحداث الخسارة التي كانت تعد في السابق ثانوية وتم الاعتراف بها على أنها مخاطر جانبية أقل أهمية، أصبحت محركاً رئيساً للخسارة”.

وبلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، بما فيها تلك التي لا يغطيها التأمين، 250 مليار دولار في 2023، وهذا مماثل لـ2022 ومتوسط الأعوام الخمسة السابقة، لكنه أعلى من اتجاهات 10 و30 عاماً.

وساهمت أميركا في جزء من الخسائر، رغم أن موسم الأعاصير كان معتدلاً نسبياً، قال العلماء: إن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض سيسبب المزيد من الضرر في العقود المقبلة، وقد قامت شركات التأمين برفع الأسعار التي تفرضها نتيجة لتزايد احتمال وقوع الكوارث، وفي بعض الأماكن توقفت عن توفير التغطية.