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الوزيرة شكور تؤكد ضرورة الإسراع بوضع الساحات التفاعلية في الخدمة

دمشق- تشرين:

جالت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكّور ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم على عدد من مواقع الساحات التفاعلية التي حددتها المحافظة، واستمعت إلى شرح عن الآلية التي تم من خلالها اختيار المواقع ضمن هذه الساحات والمعايير التي وضعت لقبول الطلبات.
وشملت الجولة ساحات مرأب الصوفانية في منطقة باب توما وسوق الهال بالزبلطاني والطبالة بجانب جسر جرمانا وركن الدين بجانب مشفى ابن النفيس وسوق الهال القديم في شارع الثورة.
وأكدت الوزيرة شكور ضرورة الإسراع بوضع الساحات التفاعلية بالخدمة ودراسة الجدوى الاقتصادية  لأي مشروع تنموي يتم طرحه والفائدة المرجوة منه، مشيرة إلى أهمية هذه الساحات وزيادة عددها وتوزعها لتشمل مختلف المناطق بالمدينة.
بدوره، أشار المهندس كريشاتي إلى أهمية الساحات التفاعلية والآليات المعتمدة لتخصيص معظم المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط الموضوعة، وأكد أنه  سيتم تفعيل الساحات خلال الفترة القادمة.

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