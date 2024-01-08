وزير الزراعة يناقش مع ممثل الفاو بدمشق المشاريع المطروحة للمرحلة القادمة

تشرين – ماجد مخيبر:

ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه اليوم مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” طوني العتل سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة إضافة للمشاريع المطروحة للمرحلة القادمة.

وأكد الوزير على التعاون الإيجابي القائم حالياً مع المنظمة وتطوير أسلوب العمل بما يخدم الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لافتاً إلى أهمية الأعمال المنجزة لوضع الخارطة الاستثمارية للغوطة الشرقية والمراحل التي وصل إليها هذا المشروع، ومشاريع سبل العيش وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية وخاصة في دير الزور وتأمين مضخات على نهر الفرات وإعادة تأهيل شبكة ري حمص حماة.

وأشار الوزير قطنا إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على مشاريع “يداً بيد” و”منتج واحد” الخاص بالزيتون وأهمية اعتماد برنامج سلاسل القيمة لزيت الزيتون وتوفير فرص وموارد مالية بما يتيح للفلاح تقديم كافة الخدمات الزراعية للمساحات المزروعة من فلاحة ومكافحة وتقليم جيد والأساليب الجديدة المتعلقة بالقطاق والتسويق بما يحقق عائد اقتصادي جيد، موضحاً أن الوزارة وضعت المواصفات القياسية لعمل المعاصر ودليل لتنظيم قطاف الزيتون بالإضافة إلى برنامج إرشادي لتطوير إنتاجية زيت الزيتون وكل ذلك يحتاج إلى دعم من قبل المنظمات، مبيناً أن مشروع منتج واحد المنفذ مع الفاو هو الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك.

وتطرق الوزير إلى المشاريع المتعلقة بالتغيرات المناخية وتخفيف آثارها والأمن الغذائي لتطوير الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، والتعاون لإعداد قانون لحفظ الأصول الوراثية والبنك الوراثي، وتسجيل الأصناف السورية التي تملك أصل وراثي والأصناف المستنبطة، وبذور الخضار الهجينة المنتجة من القطاع الخاص.

وأعرب العتل عن استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة لتنفيذ كل المشاريع المقترحة للوصول إلى الأهداف المرجوة منها بما يخدم كافة الشرائح المستهدفة ويحقق التنمية لها.