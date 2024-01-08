الوزير عبد اللطيف يؤكد التشدد بالإشراف على كل المشاريع وعدم التهاون في موضوع الجودة وتطبيق الشروط الفنية

دمشق – منال الشرع:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماعه اليوم في الشركة العامة للدراسات الهندسية على أهمية عمل الشركة، لكونها بيت الخبرة الهندسي الأساسي وذراع العمل الحكومي للدراسات الهندسية للمشاريع الاستراتيجية الحيوية في القطر.

ونوه عبد اللطيف بما تنجزه الشركة وفروعها من دراسات أو تدقيق دراسات أو عملها في مجال الإشراف، مؤكداً على التركيز بالإبداع وبجودة العمل بالدراسات، وكذلك التشدد بالإشراف على كل المشاريع وعدم التهاون في موضوع الجودة وتطبيق الشروط الفنية.

وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة البدء بالخطتين الإنتاجية والاستثمارية بداية العام للحصول على نسب تنفيذ جيدة في نهاية العام، لافتاً إلى التركيز على موضوع التحول الرقمي، ولاسيما تطبيق برنامج “البيم” على كل دراسات الشركة، والاستعجال بالربط الشبكي مع كل فروع الشركة.

وكان مدير عام الشركة العامة للدراسات الهندسية الدكتور طارق حسام الدين قدم عرضاً في بداية الاجتماع، تناول فيه أهم المشاريع المنجزة في العام ٢٠٢٣، والتي بلغت قيمتها ما يقارب ١١ مليار ليرة، ومن المتوقع أن تنفذ الشركة للعام الجاري ما يقارب ٢١ مليار ليرة حسب المشاريع المتوقع التعاقد عليها ومشاريع قيد الإنجاز.

كما أشار حسام الدين إلى استمرار الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر من داخل الشركة ومن يرغب من خارجها، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ التوثيق المكاني لمشاريعها خلال أعوام ٢٠١٠-٢٠٢١ ضمن مكتب إدارة البيانات المكانية، كما عملت على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتواصل مع الجهات المعنية بعملها.

وتمت مناقشة بعض المعوقات المتمثلة في قلة مشاريع الدراسة وتغيير بعض الجهات العامة للبرامج الوظيفية لبعض المشاريع والتأخر في تسديد الالتزامات المالية للشركة أحياناً وضرورة رفد الشركة بالكوادر الفنية المتميزة ودعمها بآليات هندسية إنتاجية جديدة.

حضر الاجتماع معاونا الوزير ومعاونو مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية وعدد من مديري الشركة الفنيين والمختصين.