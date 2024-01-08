منظمة الصحة العالمية WHO تحذر من أن الكوكب يتجه نحو عصر “ما بعد المضادات الحيوية”

طور العلماء فئة جديدة من المضادات الحيوية تقتل البكتيريا المقاومة للأدوية التي تعد أكبر تهديد لصحة البشر. بحسب “ذي صن”. وتغلب عقار “زوسورابالبين” على سلالات شديدة المقاومة للأدوية من بكتيريا “الراكدة البومانية” المقاومة للكاربابينيم -مضاد حيوي-، في نماذج الفئران المصابة بالالتهاب الرئوي والإنتان.

وقد أشاد العلماء بهذا الاكتشاف ووصفوه بأنه “مثير”، وقالوا إنه يوفر “أملاً واضحاً” في علاج حالات العدوى الأخرى التي يصعب علاجها. ويجري الآن اختبار الدواء في التجارب البشرية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تصنف بكتيريا الراكدة البومانية على أنها الأولوية التي تتصدر قائمة مسببات الأمراض التي تشكل تهديداً عاجلاً لصحة الإنسان، إلى جانب الزائفة الزنجانية والأمعائيات، أو كما تعرف أيضاً باسم البكتيريا المعوية، وهما نوعان آخران من البكتيريا سالبة الغرام المقاومة للأدوية.

وتقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية AMR أكثر من مليون شخص على مستوى العالم كل عام، مع تحذير منظمة الصحة العالمية WHO من أن الكوكب يتجه نحو عصر “ما بعد المضادات الحيوية”.

وتشير التوقعات بشأن ما يطلق عليها اسم “الوباء الصامت”، إلى أن مقاومة مضادات الحيوية يمكن أن تودي بحياة عشرة ملايين شخص سنويا بحلول 2050. وانتشارها يجعل العدوى المنتظمة والعمليات الجراحية الروتينية تهدد الحياة.

ومع ذلك، قال الباحثون إن عقار “زوسورابالبين”، الذي تصنعه شركة الأدوية السويسرية العملاقة Roche، يمكنه تدمير بكتيريا الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم “بشكل فعال”، وحذر الأطباء من أنه وباء في المستشفيات.