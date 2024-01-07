البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والإقليمية بتحرك فوري وعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، أوضح البرلمان في بيان تم نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أن يوم الشهيد يأتي هذا العام في ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة تهجيرهم والقضاء على كل أشكال وسبل الحياة فيه، فضلاً عن الكارثة الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن تدمير البيوت والمباني والمستشفيات والأماكن العامة والبنية التحتية والتطهير العرقي والتهجير القسري لسكانه.

كما طالب البيان بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبمحاسبة متزعمي الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني كمجرمي حرب.

وأكد البرلمان العربي استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.