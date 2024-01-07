آخر الأخبارأخبار

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والإقليمية بتحرك فوري وعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، أوضح البرلمان في بيان تم نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أن يوم الشهيد يأتي هذا العام في ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة تهجيرهم والقضاء على كل أشكال وسبل الحياة فيه، فضلاً عن الكارثة الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن تدمير البيوت والمباني والمستشفيات والأماكن العامة والبنية التحتية والتطهير العرقي والتهجير القسري لسكانه.
كما طالب البيان بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبمحاسبة متزعمي الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني كمجرمي حرب.
وأكد البرلمان العربي استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بخطة إنتاجية 3100 هكتار.. اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقر الخطة السنوية…

آخر الأخبار

سورية وأهميتها في الطب البديل.. الريحان الملكي منفعة في النظام الغذائي وطب الأعشاب

آخر الأخبار

الصحة العالمية تحذر من الأدوية المغشوشة

آخر الأخبار

بعد ثلاثة أشهر من العدوان على غزة.. غموض يلف «اليوم التالي».. والرصيد الأميركي يتحول…

آخر الأخبار
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بخطة إنتاجية 3100 هكتار.. اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقر الخطة السنوية والإنتاجية سورية وأهميتها في الطب البديل.. الريحان الملكي منفعة في النظام الغذائي وطب الأعشاب الصحة العالمية تحذر من الأدوية المغشوشة بعد ثلاثة أشهر من العدوان على غزة.. غموض يلف «اليوم التالي».. والرصيد الأميركي يتحول إلى عبءٍ استراتيجي وحساب الاقتصاد يرتفع! يريدون توريط الصين؟! التعدي بسرقة كابلات هاتفية يتسبب في انقطاع الاتصالات عن ٣٦٠٠ مشترك في مدينة درعا شراء منتجات التنحيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطر يؤدي إلى مضاعفات المهرجانات لا تصنع شاعراً ولكنها تكتشف الطاقات الجديدة.. الشاعر العراقي إبراهيم مصطفى الحمد: لا بدّ للإبداع من مواكبة نقدية تراقبه وتسلط الضوء عليه 434 مليار ليرة إنتاج «إسمنت عدرا» بمفردات تصنيعية قوامها استثمار الممكن بخبرات محلية