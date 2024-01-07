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التعدي بسرقة كابلات هاتفية يتسبب في انقطاع الاتصالات عن ٣٦٠٠ مشترك في مدينة درعا

درعا – وليد الزعبي:
استيقظ أهالي أحياء الكاشف الغربي والكاشف الشرقي في مدينة درعا صباح هذا اليوم على انقطاع خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت، وبعد فحص التوصيلات والراوتر المنزلي لعل العطل داخلياً ناتجاً عن تخلخل التوصيلات أو غير ذلك، لم يتوصلوا لنتيجة، ليتبين لهم فيما بعد أن السبب سرقة كابلات تغذي مناطق سكنهم.

مدير فرع (اتصالات درعا) المهندس أحمد الحريري أشار لـ”تشرين” أن مجهولين قاموا بعد منتصف الليلة الماضية بقص وسرقة الكوابل الأرضية النحاسية عند بناء مديرية التربية الجديد غير المستثمر بالقرب من دوار الحمامة، ولمسافات طويلة، بعد أن أزالوا كومة تراب من فوق إحدى غرف التفتيش وكذلك تكسير البيتون من فوق غرفة أخرى.
وذكر الحريري أن عملية السرقة تسببت في انقطاع ٣٦٠٠ خط هاتفي مع الإنترنت المرتبط بها، وذلك في أحياء الكاشف الغربي والكاشف الشرقي والمنطقة الصناعة بما فيها مديرية النقل وكذلك عند مطحنة اليرموك وفرع المرور وما حولهما.

وبيّن الحريري أن ورشات الفرع باشرت على الفور بإجراءات الإصلاح لإعادة خدمات الاتصالات للمشتركين بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أن تم الكشف على الموقع في ساعات الصباح الباكر، واستبيان المسروقات وتقدير الكميات اللازمة من الكابلات الواجب إعادة مدّها من جديد بدل المسروقة.

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