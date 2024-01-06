إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة

الحسكة – خليل اقطيني:

تمكنت الورشات الفنية التابعة لدائرة التشغيل الكهربائي في الحسكة من صيانة وإصلاح العطل، الذي طرأ على محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك ف شمال غرب الحسكة يوم أمس، وإعادة المحطة إلى الخدمة.

وذكر رئيس الدائرة المهندس دارا خالد حسين، أن كوادر الدائرة من عمال وفنيين ومهندسين تمكنوا اليوم من الوصول إلى خط 66 ك ف المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر، وتحديد مكان العطل، وقاموا بإصلاحه وإعادة المحطة إلى الخدمة.

مبيناً أن دخول الورشات الفنية إلى المنطقة يعد عملاً بطولياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وذلك لأن الاحتلال التركي وإرهابييه عندما يرون الورشات الفنية التابعة لشركة الكهرباء ودائرة التشغيل الكهربائي تهرع إلى إصلاح الأضرار التي حصلت بالمحطة والشبكة المغذية لها ولبيوت السكان، يلهبون منطقة عمل تلك الورشات بوابل من القصف المدفعي والصاروخي العنيف، من أجل منعها من إصلاح المحطة من جهة، واستهداف العمال والفنيين من جهة أخرى. من هنا يعتبر العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال من الخطورة بمكان، بسبب وقوع خط التوتر 66 ك. ف المغذّي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر عند خطوط التماس بين الجيش العربي السوري ومناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأوضح حسين أن محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك.ف خرجت أمس من الخدمة بسبب قيام المحتل التركي ومرتزقته باستهداف خط 66 ك.ف المغذّي لها بعدد من القذائف في قرية أم الكيف، ما أدى لانقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات والقرى المحيطة بها، كما أدى القصف إلى أضرار مادية في بيوت وممتلكات المدنيين ونزوح السكان إلى القرى والحقول الزراعية والبراري البعيدة عن مدى القصف العنيف.

لافتاً إلى أن الاعتداءات على محطة تحويل كهرباء تل تمر مستمرة منذ تواجد الاحتلال التركي في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة في 2019/10/9 ويتم استهداف خط الـ “66 ك.ف” في قرى أم الكيف وتل جمعة وتل كره بيت بالقذائف، والذي يغذي محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66، الأمر الذي يؤدي إلى خروجها من الخدمة وانقطاع التغذية الكهربائية عن بلدة تل تمر وقراها، كما تطول هذه الاعتداءات، إضافة إلى ذلك، شبكات وأعمدة التيار الكهربائي.