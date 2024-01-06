بطول 8 كم.. مشروعان جديدان من أجل الصّرف الصّحي في محافظة الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني:

يواصل مجلس مدينة الحسكة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تنفيذ مشروعين جديدين، لإعادة تأهيل أجزاء من شبكة مجرور الصّرف الصّحي في وسط المدينة والأحياء التابعة لها.

وذكر رئيس المجلس المهندس عدنان خاجو، أنّ المشروعين سيُنفذان خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المحافظة.

وبيّن أنّ طول المشروع الأول الذي سيُنفذ بدعم من اليونيسيف نحو 5كم، في حين يبلغ طول المشروع الثاني الذي سينفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو 3 كم.

ليصبح طول الأجزاء التي ستتم إعادة تأهيلها من خلال هذين المشروعين نحو 8 كم من خطوط المجرور في شبكة الصّرف الصّحي في المدينة.

وأوضح خاجو أنّ المشروعين يتضمنان استبدال خطوط مجرور الصّرف الصّحي القديمة التي تعاني مشكلات واهتراءات، واستعصاءات ناتجة عن قِدم شبكة الصّرف الصّحي في المدينة وصغر أقطارها، الأمر الذي جعلها غير قادرة على استيعاب التوسع العمراني الذي شهدته مدينة الحسكة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة استقرار الكثير من الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى فيها، ومن شأن هذين المشروعين أن يشكّلا انفراجاً في مشكلة الصّرف الصّحي في المدينة والأحياء التابعة لها.

لافتاً إلى أنّ المشروعين يتضمنان استبدال خطوط الصّرف الصّحي في أحياء عدة، من خلال استبدال قساطل المجرور القديمة بقساطل جديدة، طول كل قسطل منها 2 م وهي ذات أقطار كبيرة.

وأشار خاجو إلى أنّ مجلس مدينة الحسكة على وشك الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية للمباشرة بتنفيذ المشروع الأول بالتعاون مع اليونيسيف.

فقد أصدر محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح قراراً بتشكيل لجنة فنية للإشراف على تنفيذ المشروع، تضم مهندسين وفنيّين من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية.

كما تمّ تسليم مواقع العمل لمنظمة اليونيسيف للمباشرة بتنفيذ المشروع خلال الايام القادمة، في حين ستتم المباشرة بتنفيذ المشروع الثاني في مرحلة لاحقة بالتنسيق بين مجلس المدينة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف: إنّ مجلس مدينة الحسكة سبق أن نفذ مشاريع عدة للصّرف الصّحي بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة، على رأسها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة–اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تضمنت استبدال خطوط مجرور الصرف الصحي القديمة بخطوط جديدة من أجل معالجة الاختناقات الموجودة في الشبكة في وسط المدينة والأحياء التابعة لها، ليصبح طول شبكة المجرور التي تمّ إعادة تأهيلها 17.8كم.

مؤكداً أنّه ستلي هذا المشروعات مشروعات أخرى، ما يعني قطع شوط كبير في القضاء على مشكلات واختناقات شبكة مجرور الصّرف الصّحي في المدينة، التي يبلغ طولها نحو 50 كم، إن لم يكن القضاء على هذه المشكلات والاختناقات نهائياً.