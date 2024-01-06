في جردة “الموارد المائية” إنفاق 141 مليار ليرة على قطاع مياه الشّرب

دمشق – رجاء عبيد:

بلغت قيمة الاعتمادات المرصدة النهائية في الخطّة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية (194,693مليارليرة) لعام 2023، ونسبة الإنجاز المادي للخطة الاستثمارية 82%، ونسبة التمويل المالي 72%.

قطاع مياه الشّرب:

وأوضحت الوزارة أنّه بلغ الإنفاق في قطاع مياه الشّرب من الوزارة، والجهات التابعة لها على القطاعات كلها(141مليار ليرة)، منها على قطاع مياه الشّرب (84 مليار ليرة)،

وبلغت قيمة العقود المُبرمة لمشاريع مياه الشّرب، سواء من الخطّة الاستثمارية للوزارة أو المنظمات المانحة( 278 مليار ليرة)، تمّ من خلالها إنجاز المشاريع التالية (حفر وتجهيز وإعادة تأهيل آبار لمياه الشّرب 132 بئراً، وتنفيذ 87 منظومة طاقة شمسية على الآبار، واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 312 كم، وتنفيذ وصيانة 56 خزان مياه بأحجام مختلفة، وتركيب وصيانة(315) مضخة، بالإضافة إلى عقود مختلفة ومواد تعقيم) .

كما يتم العمل على إنهاء محطة التصفية من سد 16 تشرين، من أجل دعم منظومة مياه الشّرب في محافظة اللاذقية بكلفة 47 مليون دولار، و25مليار ليرة سوريّة.

قطاع الصّرف الصّحي:

ركّزت خطة الوزارة خلال عام 2023 على استكمال مشاريع الصّرف الصّحي المباشر بها، وفق الأهمية والأولوية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود (16,5 مليار ليرة)، وقد شملت خطوط صرف صحي، ومحطات معالجة ومحطات ضخ منها: مشروع استبدلات، وإنشاء خطوط صرف صحي في مراكز الإيواء في مدينة جبلة(الفيض – النقعة)، ومشروع استبدالات، وإنشاء خطوط صرف صحي في مراكز الإيواء في منطقة الغرّاف في مدينة اللاذقية، واستكمال تنفيذ محطة معالجة جمرايا، وأيضاً استكمال تأهيل محطة معالجة عدرا.

قطاع الري:

في قطاع الري، يتم العمل على استكمال تنفيذ الخطة الوطنية لتأهيل مشاريع الري، حيث يتم العمل على إدخال 7000 هكتار هذا العام من خلال إعادة تأهيل 2500 هكتار في سهول حلب الجنوبية، 3000 هكتار في الغاب من خلال تأهيل محطة ضخ التوينة، و1300هكتار في دير الزور من خلال تأهيل قطّاع الوفاء، فضلاً عن تشغيل وصيانة 260 ألف هكتار لشبكات الري الحكومية، وتقديم خدمات الري للفلاحين في المحافظات كلها، وقد بلغت قيمة الإنفاق من الخطة السنوية على هذا القطاع 39,7 مليار ليرة سوريّة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع من المنظمات والجهات المانحة.