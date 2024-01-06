أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 35 مم في تل بيدر بريف الحسكة

تشرين:

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 35 مم في تل بيدر بريف الحسكة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظة الحسكة: في المالكية والهول 11 مم ، وهيمو 21 مم، وعامودا والقامشلي 20 مم ، والقحطانية 18.5 مم والجوادية واليعربية 12 مم والدرباسية وأبو قصايب 15 مم والحسكة وتل تمر 5.5 مم ومبروكة 8 مم وتل بيدر 35 مم والشدادة 1 مم والعريشة 9 مم ومركدة 5 مم.

– طرطوس: القدموس 14 مم والشيخ بدر 13.3 مم ومشتى الحلو 17.5 مم ودريكيش 9 مم وصافيتا 5.5 مم وحمام واصل 7.5 مم والصفصافة 8 مم وطرطوس 8.4 مم.

– اللاذقية: المزيرعة 1 مم والقطيلبية 4.5 مم والبهلولية 5 مم و0.5 في صلنفة.

– دمشق وريفها: سرغايا 3 مم والزبداني 1.7 مم ومضايا 1.3 مم.

– القنيطرة: حضر 10 مم والمدينة ونبع الصخر 2 مم.

– حمص: الناصرة 23 مم ومرمريتا 22 مم وشين 10 مم وقلعة الحصن 9 مم والعريضة 2 مم وتلكلخ 1 مم وتل دو 6.3 مم والرستن 2 مم.

– حماة: الرصافة 12 مم ووادي العيون 14 مم ومصياف 10 مم وعين حلاقيم 32 مم وربعو 4 مم والحميري 12 مم وحر بنفسه 6 مم والسلمية 1.8 مم، أما في منطقة الغاب شطحة 9 مم وعين الكروم 5 مم والكريم 4 مم والسقيلبية 2 مم.

– إدلب.: شهدت منطقة أرمناز هطولات بلغت 18 مم.