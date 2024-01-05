162 شهيداً فلسطينياً في اليوم الـ 91 من العدوان الإسرائيلي.. والمكتب الإعلامي في غزة: حرب الإبادة الصهيونية شوهت صورة المجتمع الدولي وحولت القانون الدولي إلى أكذوبة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 162 شهيداً و296 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ91 على القطاع المنكوب إلى 22600 شهيد و57910 إصابات.

طيران الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء مع وجود عدد آخر تحت الأنقاض، كما استشهد ثلاثة آخرون وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منطقة مواصى القرارة جنوب القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال عدة منازل بالتزامن مع قصف مدفعيته للمخيم وشرق مخيم البريج، كما قصفت زوارق الاحتلال الحربية ومدفعيته شواطئ دير البلح وسط القطاع المنكوب.

واستشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

في جانب متصل أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانه المتواصل لليوم الـ 91 لمضاعفة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المنكوب.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن الأزمة الإنسانية تضاعفت يوماً بعد يوم في قطاع غزة والبنية التحتية أصبحت غير قابلة للإصلاح بفعل القصف المركز على شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي، إضافة إلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت.

وشدد المكتب على أن ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية هو جريمة نكراء أزالت كل القيم الإنسانية والأخلاقية وشوهت صورة المجتمع الدولي وحولت القانون الدولي إلى أكذوبة يمارسها وقت ما وكيفما شاء دون أي اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وطالب المكتب دول العالم باتخاذ موقف تاريخي ضاغط لوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي جراء عدوان قوات الاحتلال ضد سكان

القطاع المنكوب الذي زاد عدد ضحاياه عن 88000 ما بين شهيد ومفقود ومصاب وأكثر من مليوني نازح.