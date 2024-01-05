“الصّرف الصّحي” في السُّويداء تُنفذ مشاريع بقيمة 2.550 مليار ليرة

السُّويداء- طلال الكفيري:

لا تزال مشكلة الصّرف الصّحي، تشكّل الهمّ البيئي المشترك لدى أغلب قرى وبلدات السُّويداء، لكون البنية التحتية لهذه القرى ما زالت تفتقد لتاريخه إلى شبكات الصّرف الصّحي، ما أبقاها تحت وطأة واقع بيئي مزرٍ للغاية، ولاسيما أمام التأخر بإنجاز المشروعات المباشر بها منذ سنين عدّة في وقتها المحدد.

وبيّن مدير عام شركة الصّرف الصّحي في السُّويداء المهندس جهاد زين الدين لـ” تشرين”، أنّ الشركة، وبهدف الحدّ من الأضرار البيئية العاصفة بقرى وبلدات المحافظة، تقوم باستكمال الأعمال بالمشروعات التي بدأ العمل بها منذ سنين عدة، إضافة لتنفيذ مشروعات جديدة، تخدم بعض التجمعات السكنية.

حيث تبلغ القيمة العقدية للمشروعات التي أوشكت الشركة على الانتهاء منها، والمباشر بها نحو 2.550 مليار ليرة، حيث تشمل هذه المشروعات المصبّات الرئيسية لقرية مفعلة، التي تمّ استلامها استلاماً أولياً، كما تعمل الشركة على إكمال الأعمال في مشروع الخطوط الرئيسية للصّرف الصّحي في قرية نمرة، والانتهاء من المشروع مرهون بتأمين المحروقات لمتعهّد العمل وصرف فروقات الأسعار، إذ يهدف المشروع إلى رفع الضرر عن الوادي المغذّي لسد شهبا، وآبار الشّرب في القرية، إضافة إلى مشروع الصّرف الصّحي الخاص بالسكن الشبابي الكائن في قرية سليم، حيث تم استلام الأعمال أيضاً من الجهة المنفذة استلاماً أولياً، ولفت إلى أنّ الشركة أنهت أعمالها في مشروع المصب الرئيسي لبلدة عرمان، والخط الرديف لقرية سهوة بلاطة.

ونوّه زين الدين بأنّ الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مصبّات، وخطوط رئيسية في كل من قريتي سالة وحبران، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للصّرف الصّحي في كل من رساس والكفر بتمويل من المنظمات المانحة، موضحاً أنّ الشركة ما زالت تعاني بعض الصعوبات، التي أدت وتؤدي إلى إعاقة العمل، أولها عدم قدرة الشركة على القيام بأعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي المُنفّذة قديماً، من جراء عدم توافر الإمكانات اللازمة لديها، سواءً آليات أو يدٍ عاملة، إضافة إلى عدم توافر الآليات الهندسية اللازمة لإنجاز العمل، المترافق مع عدم تزويد الجهة المنفذة للمشروعات بكميات كافية من المازوت للانتهاء من الأعمال، ما انعكس سلباً على وتيرة الإنجاز، والأهم هو ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تنفيذ المشاريع بشكل يومي، ما أدى إلى عزوف المتعهّدين عن التقدّم للمناقصات المُعلن عنها من قِبل الشركة.