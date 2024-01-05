مشافي السُّويداء قدمت ما يفوق 900 ألف خدمة طبية خلال العام الفائت 

السُّويداء- سُهى الحناوي:

رغم الإمكانات المتواضعة لمشافي السُّويداء الحكومية الأربعة، إلّا أنّها ما زالت تقدم خدماتها الطّبية والعلاجية لمئات المرضى.

وفي هذا السياق، أوضح مدير صحة السُّويداء الدكتور طارق الجمال لـ” تشرين “، أنّ عدد المرضى الذين راجعوا مشافي السُّويداء العام الماضي لتلقّي العلاج الطّبي في أقسامها كافة، وصل إلى( 916636 )مراجعاً.

ولفت الجمال إلى أنّ المديرية، وبهدف تحديث بعض الأقسام في مشفى السُّويداء، قامت بإجراء أعمال صيانة وتأهيل لعدد من الأقسام، كان أهمها قسم التوليد، حيث تم ترميمه وإعادة تأهيله وتجهيزه بطاقة استيعابية تبلغ/٢٠/ سريراً، ورفده بعدد من التجهيزات الطّبية الحديثة ” أجهزة مونيتور، وإيكو نسائية، وطاولة عمليات، وأسرّة حديثة وعربات نقل وغيرها”، إضافة لرفده بجهاز طبقي محوريّ يعدّ الأحدث عالمياً، و ذلك بهدف تطوير وسائل التشخيص، وخاصة أنه يعتمد على أحدث الكواشف الرقمية للحصول على صورة ذات جودة عالية، عدا عن رفد المشفى أيضاً بتجهيزات أخرى حديثة، كأجهزة الإيكو “إيكو عام نسائي، إيكو نسائي ملّون” وجهاز اختبار جهد حديث، ومزيل رجفان قلبي، وأجهزة مونيتور مراقبة قلبية مختلفة ومونيتور مرقاب فيزلوجي، وجهاز توليد أكسجين استطاعة ١٠ ليترات” .

كما تمّ تأمين علب جراحية، وأدوات أساسية متنوعة ومشارط جراحية مختلفة، وجهاز تحليل بول آلي، وتركيب منفسة جديدة في قسم الأطفال، وحاضنة أطفال، وجهاز “بي بروان” عدد / ٢/ من أجل غسيل الكلية الصناعية، والعمل على إصلاح عدد من الأجهزة الطبية في مشفى السُّويداء الوطني، ووضعها في الخدمة.