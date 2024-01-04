المهندس عرنوس يعزي النائب الأول للرئيس الإيراني بضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم برقية تعزية إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا العمل الإرهابي الذي طال مدينة كرمان جنوبي إيران.

وقال المهندس عرنوس في برقيته: “تلقيت بخالص الأسى والحزن نبأ الفاجعة المؤلمة جراء العمل الإرهابي المزدوج الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وأتقدم إليكم وللشعب الإيراني الصديق بأحر التعازي، داعياً الله تعالى أن يشمل بواسع رحمته من قضوا في هذه الكارثة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين”.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بقدرة الشعب الإيراني الصديق على تجاوز هذه المحنة الأليمة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الشعب الإيراني السلامة والأمان.