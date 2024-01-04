وزير التربية يؤكد أن المرسوم رقم (1) يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن المرسوم رقم (1) الذي يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانيه واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد بدءاً من العام الدراسي 2024 و2025 يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار الوزير المارديني في تصريح صحفي إلى أن المرسوم يعطي معياراً صادقاً عن جانب التفوق عند الطلاب، إضافة إلى أنه يمنح الوزارة فرصة خلال العطلة الصيفية لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي.

واعتبر الوزير المارديني أن المرسوم يمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد، كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.

وبين الوزير المارديني أن المرسوم يأتي لصالح الطالب لأنه يكون ناجحاً في جميع المواد عند حصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، مؤكداً أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمتتين.

وأشار الدكتور المارديني إلى أن المرسوم يأتي ضمن حزمة من الصكوك التشريعية التي عملت وتعمل الوزارة عليها، ومنها القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة والصادر بتاريخ الـ 27 من كانون الأول الماضي ومشروع قانون استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي أقره مجلس الشعب بتاريخ الـ 20 من الشهر الماضي.