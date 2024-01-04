“التربية” تصدر تعليمات التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2024

دمشق- تشرين

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات التسجيل لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة والثانوية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية التجارية- النسوية) لدورة 2024.

وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم إلى أن التسجيل للطلاب النظاميين والطلاب الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة يبدأ صباح يوم الأحد الـ 14 من الشهر الجاري وينتهي بتاريخ الـ 29 من شباط المقبل للطلاب النظاميين، وبتاريخ الـ 14 من آذار المقبل للطلاب الأحرار.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على تعليمات التسجيل إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.