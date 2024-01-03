الاحتلال الإسرائيلي يقع في فخٍ رهيب.. دائرة النار حوله تتوسّع إقليمياً.. وواشنطن تهرب بوزير خارجيتها إلى الأسبوع المقبل!

تشرين – هبا علي أحمد:

يخطو كيان الاحتلال الإسرائيلي خطوة جديدة نحو التصعيد باغتياله قادة المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.. هي خطوة أراد منها العدو إظهار «قوته» المنكسرة في قطاع غزة المحاصر بعد 89 يوماً من عدوانه الهمجي، لكنها في الحقيقة خطوة انتحارية إن صح القول غير محسوبة النتائج زادت حال القلق في داخل الكيان وتهربت منها واشنطن، وأيضاً يُحكى في التسريبات أنها طريقة يعمد من خلالها الكيان إلى الهروب من هزائمها في غزة وتوريط المنطقة في حرب تريدها ولا تريدها «إسرائيل» ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية..

اغتيال «إسرائيل» للعاروري خطوة انتحارية غير محسوبة النتائج زادت حال القلق في داخل الكيان وتهربت منها واشنطن

في المقابل هي خطوة انتحارية لأن العدو وسّع دائرة النار من حوله إقليمياً إذ زادت جبهات المقاومة إصرارها على الرد والعقاب، وما على العدو إلّا أن ينتظر العواقب التي بلا شك ستزيد من انكساره وتصدعه الداخلي السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

«الانتقام سيأتي»

على الرغم من إقدام كيان العدو على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، إلا أن الكيان دخل بعدها في حال من التأهب والاستعداد للسيناريوهات القادمة، وهو أن يحاول تصدير صورة الاستعداد إنما من باب المواربة والتغطية على حال القلق من الرد المرتقب من المقاومة الفلسطينية عموماً وعلى نحوٍ خاص المقاومة اللبنانية – حزب الله،

الكيان دخل من التأهب والاستعداد للسيناريوهات القادمة للتغطية على حال القلق من الرد المرتقب من المقاومة الفلسطينية عموماً وعلى نحوٍ خاص المقاومة اللبنانية – حزب الله

حيث تدرج الكيان من عدم تبني عملية الاغتيال، حيث زعم مارك ريغيف مستشار رئيس وزراء الاحتلال «أن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية اغتيال العاروري في بيروت»، الذي أضاف: « لكن أيا كان من فعل ذلك فهذا هجوم على قيادة حماس وليس على الدولة اللبنانية»، في دليل على ارتفاع منسوب القلق والترقب من حزب الله الذي توعد مسبقاً بأن أي اعتداء على أي مقاوم على أرض لبنان هو اعتداء على لبنان ويستوجب الرد، ورغم مزاعم الاحتلال إلا أنه تأهب لكل السيناريوهات المتوقعة بعدها، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن حالة استنفار وتأهب عاليين على جميع الجبهات لأي سيناريو، في حين قالت «القناة 13» العبرية: «الآن علينا انتظار ردين الرد الأول المؤكد من حماس والرد الثاني من حزب الله»، موضحة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع رداً قوياً جدًا في أعقاب اغتيال العاروري وإطلاق موسّع لصواريخ بعيدة المدى.

اغتيال العاروري طريقة يعمد من خلالها الكيان إلى الهروب من هزائمها في غزة وتوريط المنطقة في حرب تريدها ولا تريدها «إسرائيل» ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية

في السياق ذاته قالت صفحة «أور هيلر» العبرية: «هناك حالة تأهب قصوى في الجيش الإسرائيلي لجميع أنماط الانتقام المحتملة – الافتراض العملي يجب أن يكون أن الانتقام سيأتي، وأن حزب الله لن يتمكن من الجلوس بهدوء تام عندما يتم تنفيذ مثل هذا الاغتيال في الضاحية».

أيّاً ما يكون حجم الوحشية والهمجية الإسرائيلية ومهما بلغت فإن هذا لن يمر من دون محاسبة، لأن المعني واحد وهو المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو سورية أو إيران واليمن

واشنطن تشير بإصبعها

النفي أو عدم تبني «إسرائيل» لعملية الاغتيال فضحته واشنطن بذاتها رغم التماهي بين الجانبين في العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين اثنين اعترافهما بمسؤولية «إسرائيل» عن اغتيال العاروري، وإعلام واشنطن بالعملية لحظة التنفيذ، في حين تحدثت صحف أمريكية أخرى عن وقوف كيان الاحتلال وراء عمليات اغتيال الكثير من قادة المقاومة منذ زمن، وعلى ما يبدو أن واشنطن تريد التنصل من مسؤوليتها، ولا يستبعد أن يكون تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى «تل أبيب» إلى الأسبوع المقبل بعد أن كانت مقررة غداً الخميس في سياق تهرب أمريكا من أي مسؤولية بما لذلك من تداعيات مرتقبة وقريبة قد تشهدها الجبهات في اليومين المقبلين.