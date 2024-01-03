زراعة كامل المساحة المخططة بالقمح المروي والشعير البعل في الحسكة

الحسكة- خليل اقطيني:

وصلت المساحة المزروعة بالقمح المروي والشعير الحب البعل في الحسكة إلى نسبة 100% من المساحة المخططة.

وذكر مدير الزراعة المهندس علي الخلوف الجاسم أن المساحة المزروعة بالقمح المروي، بلغت 93 ألف هكتار، كما بلغت المساحة المزروعة بالشعير الحب البعل 330 ألف هكتار، وهي كامل المساحة المخططة، مبيناً أن زراعة المساحة المخططة بالشعير الحب المروي شارفت على النهاية، إذ بلغت المساحة المزروعة 21400 هكتار حتى الآن، بنسبة 97.5% من المساحة المخططة البالغة نحو 22 ألف هكتار.

أما بالنسبة للقمح البعل، فأكد الجاسم أن المساحة المزروعة بلغت 375500 هكتار بنسبة 87% من المساحة المخططة البالغة نحو 430692 هكتاراً، مرجعاً الإقبال على زراعة محاصيل الحبوب الشتوية إلى الظروف الجوية المناسبة خلال هذه الفترة، التي شهدت توقفاً لهطل الأمطار من جهة، وشروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة من جهة ثانية.

وعن الحالة العامة للمساحات التي تمت زراعتها خلال الفترة الماضية، أوضح الجاسم أنها جيدة، وبلغت مرحلة النمو والظهور فوق سطح الأرض، معيداً ذلك إلى الأمطار التي هطلت على جميع مناطق المحافظة بغزارة لافتة، الأمر الذي جعل الأرض تصل إلى حدّ الارتواء، وتبع ذلك شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تسارع عملية نمو المحاصيل المزروعة.

وأكد الجاسم أن 18 منطقة من مناطق محافظة الحسكة تجاوزت فيها أمطار الموسم الحالي أمطار الفترة ذاتها في الموسم الماضي وعلى رأسها منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة التي بلغت فيها كمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي 131 مم يقابلها 126 مم خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، تليها منطقة هيمو 130.3 مم يقابلها 67.5 مم، ثم عامودا 94.5 مم يقابلها 68.5 مم، القحطانية 193.3 مم يقابلها 41.5 مم، القامشلي 112 مم يقابلها 82.4 مم، اليعربية 158 مم يقابلها 97.5 مم، الدرباسية 108 مم يقابلها 73 مم، الجوادية 128 مم يقابلها 86 مم، “أبو قصايب” 71.5 مم يقابلها 58 مم، تل حميس 57.5 مم يقابلها 48.5 مم، بئر الحلو الوردية (تل براك) 102 مم يقابلها 70.6 مم، تل علو 107.5 مم يقابلها 68.5 مم، مبروكة 92 مم يقابلها 80 مم، الهول 101.5 مم يقابلها 42 مم، تل تمر 59.5 مم يقابلها 47.9 مم، أم مدفع 76.5 مم يقابلها 60.5 مم، تل بيدر 58 مم يقابلها 49.5 مم والعريشة 77.5 مم يقابلها 67.5 مم.

وأشار إلى أن المناطق التي مازال معدل الهطل المطري فيها خلال الموسم الحالي حتى الآن أقل من الفترة نفسها من الموسم الماضي، هي الزهيرية والحسكة والشدادي ومركدة. في حين تعذرت معرفة كمية الأمطار الهاطلة في مناطق رأس العين والمناجير وأبو راسين لوقوعها تحت الاحتلال التركي.